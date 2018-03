Als... Als...

Wat me nog het meest amuseerde in de aanval van Ed Sinke op Rita Verdonk, gisteravond in Nova, was zijn verbaasde verontwaardiging. Wat hem nou toch was overkomen!

Jarenlang was hij een trouwe paladijn van haar geweest, hij had haar ‘een leider’ genoemd en was voor haar door alle vuren gegaan, zowel in als buiten de VVD. Maar nu was hij opeens tot het ontstellende inzicht gekomen dat zij eigenlijk nooit iets had voorgesteld.

Zij was ‘gewetenloos’, een ‘narcist’ en ‘geen politicus’, en haar politieke beweging Trots op Nederland was ‘inhoudsloos’: „Er is niets (…), een façade waarmee ze Nederland voorlopig voor de gek houden.”

Kortom, Sinke was tot conclusies gekomen die hij bij iedere leerling-columnist (tenzij van neoconservatieve huize) al jaren geleden had kunnen lezen als hij zich niet zo had blindgestaard op zijn ‘leider’.

Dat Verdonk gewetenloos was, wisten we sinds ze de VVD met een coup een dolk in de rug had proberen te steken; als narcist hadden we haar leren kennen bij de glamourvertoning in de RAI; haar inhoudsloosheid als politicus bevestigt ze sinds jaar en dag in elk openbaar optreden.

Bij al die gebeurtenissen en ontwikkelingen was Sinke trouw aan haar zijde gebleven, maar sinds hij en Verdonk over de centjes van ‘de beweging’ bakkeleien, zijn hem de schellen van de ogen gevallen en wil hij wel een boekje over haar opendoen. Daarmee geeft hij Verdonk de royale kans om vandaag en morgen in alle talkshows van Nederland met haar parmantige zelfverzekerdheid – ook een façade? – te verklaren dat ze het slachtoffer is geworden van een rancunelijder. Ik vermoed dat ze daar, zoals dat heet, nog wel even ‘mee wegkomt’, maar op termijn zal er in haar eigen gelederen nieuw rumoer rond haar ontstaan.

Inmiddels verwijl ik in gedachten bij al die andere politici die zo’n hoge pet van Rita op hadden en hete tranen plengden toen zij de VVD haar pronte rug toekeerde. Bolkestein bejubelde haar zeldzame politieke talent, en Wiegel bezwoer zijn partij haar binnenboord te houden.

Ach, wat is politieke wijsheid? Vaak niet meer dan een natte vinger in de wind van de dagelijkse wanen.

Ik moest dan ook hartelijk lachen toen ik deze week in de Volkskrant, waar neorechts op de opiniepagina’s nu definitief de macht heeft overgenomen, een politieke analyse las van Jaffe Vink, hoofdredacteur van het failliet gegane weekblad Opinio. Hadden we Bolkestein als ‘politieke virtuoos’ maar voor Nederland behouden, dan was alles goed gekomen! Dan waren Fortuyn en Van Gogh niet vermoord en had Bolkestein samen met Paul Scheffer, ook een politieke virtuoos, Nederland voor de ondergang kunnen behoeden! Aldus Vink.

Als. Als.

Als Paul Scheffer zo’n politieke virtuoos was, zou hij in de PvdA wél de strijd hebben aangedurfd met die andere politieke virtuoos, Wouter Bos. En als Bolkestein een virtuoze premier van Nederland was geworden, had hij mogelijk Geert Wilders, in wie hij destijds net als in Verdonk ook zoveel vertrouwen had, tot minister van Integratie gekozen.

Jaffe Vink was misschien minister van Cultuur geworden, een leuke baan overigens, waarin je nooit failliet kunt gaan.