Album Elbow wint Mercury Award

londen, 10 sept. De alternatieve rockgroep Elbow heeft de Mercury Award voor het beste Britse album gekregen voor The seldom seen kid. De groep uit Manchester versloeg onder meer Radiohead, Robert Plant, Burial en Estelle. Het is het vierde album van de groep die al sinds 1990 bestaat en in 1997 doorbrak met Asleep in the back. ”Dit is werkelijk waar het beste dat ons ooit is overkomen”, zei zanger Guy Garvey gisteravond in zijn dankwoord op de plechtigheid in Londen. De Mercury Award (25.000 euro) bestaat sinds 1992 en is een vakprijs toegekend door producenten, muzikanten, presentatoren en journalisten. Eerdere winnaars zijn Dizzee Rascal, Arctic Monkeys, the Klaxons, Primal Scream, Ms Dynamite en Franz Ferdinand.