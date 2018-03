Akkoord over woekerpolissen

Verzekeraar Delta Lloyd en slachtoffers van de zogeheten ‘woekerpolissen’ maken vanochtend de details bekend van een overeenkomst over een schadevergoeding, zo meldden zij gisteren. Delta Lloyd is de eerste verzekeraar die vergoedingen zal betalen. Het concern trekt daar 300 miljoen euro voor uit. Waarschijnlijk zullen de andere verzekeraars dit voorbeeld volgen. De zaak draait om beleggingspolissen en beleggingshypotheken waarvan verzekeraars er sinds de jaren 90 in totaal 6,5 miljoen hebben verkocht in Nederland. Vaak werd een groot deel van de inleg (40 procent is geen uitzondering) afgetrokken als kosten. Polishouders waren niet voldoende geïnformeerd over die kosten. (NRC)