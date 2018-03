Air France-KLM wil belang in Austrian

Amsterdam, 10 sept. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil een bod uitbrengen op het staatsbelang in Austrian Airlines, voordat de deadline daarvoor verstrijkt. Dat heeft het bedrijf gisteren laten weten. De Oostenrijkse overheid wil haar belang van 43 procent in de kwakkelende luchtvaartmaatschappij verkopen, maar stelt daarbij de eis dat tenminste 25 procent van het bedrijf in Oostenrijkse handen blijft. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zegt ook klaar te zijn om een minderheidsbelang te nemen in de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Volgens topman Jean-Cyril Spinetta moet de samenwerking met Alitalia verstevigd worden.