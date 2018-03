Aftreden Thaise premier om kookprogramma

De Thaise premier Samak Sundaravej moet aftreden omdat hij de grondwet heeft geschonden. Dat heeft het Constitutionele Hof in Bangkok gisteren bepaald. Samak heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, omdat hij tijdens zijn premierschap de presentatie van een kookprogramma op een commerciële televisiezender heeft doorgezet. Met hem moet het hele kabinet aftreden.

Het vonnis is een onverwachte wending in de politieke crisis in Thailand. Die is de laatste twee weken hoog opgelopen door de bezetting van de terreinen rond regeringsgebouwen in Bangkok. De bezetters, aanhangers van de Volksalliantie voor Democratie (PAD), zien in Samak een marionet van de twee jaar geleden met een staatsgreep verdreven premier Thaksin Shinawatra. Thaksin was door populistische maatregelen zeer geliefd bij de arme plattelandsbevolking, maar de Bangkokse middenklasse beschuldigde hem van corruptie. Thaksin en zijn onlangs voor belastingfraude veroordeelde echtgenote zijn vorige maand naar Engeland gevlucht om gevangenisstraf te ontlopen.

Het is nog onduidelijk wat de uitwerking van het vonnis zal zijn. De PAD wilde met de bezetting het aftreden van de premier afdwingen. Direct na het vonnis heeft een woordvoerder van Samaks Partij van de Volksmacht aangekondigd de premier, die tevens partijleider is, vrijdag opnieuw te zullen voordragen voor dezelfde post. Het is niet geheel duidelijk of dat grondwettig is. In reactie heeft de PAD gezegd de bezetting te zullen voortzetten.

Sinds eind mei, toen de PAD met straatprotesten begon, zijn de aandelenkoersen in Thailand met 24 procent gedaald. In de afgelopen weken heeft het leger aanvankelijk verklaard niet opnieuw te zullen ingrijpen. Een andere mogelijkheid is een interventie van de alom gerespecteerde koning Bhumibol. (AP, Reuters)

