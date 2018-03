Abortus? Doe iets aan de economie!

Het is 3 uur ’s nachts en uw kinderen slapen. In Shanghai storten de markten in en in het Witte Huis gaat een telefoon. Wie zou u willen dat hem opneemt? Met het instorten van de kredietmarkten, de prijsspiraal in de energiekosten en de hoge vlucht van de werkloosheid wordt dit dé beproeving die de Amerikaanse presidentskandidaten te wachten staat.

John McCain en Barack Obama begonnen geen van beiden als een vanzelfsprekende kandidaat om die telefoon op te nemen zoals Bill Clinton in Amerika en Tony Blair in Groot-Brittannië dit wel waren. Ook de kandidaat-vicepresidenten Joe Biden of Sarah Palin zijn geen vanzelfsprekend alternatief om de telefoon op te nemen.

De volgende president wordt geconfronteerd met een economisch schaakbord dat even ingewikkeld en ontmoedigend is als de oorlog met Irak in 2004 – of nog erger. Het is ondoenlijk om met begrotingstekorten, een zwakke dollar, nieuwe markten die het economische landschap beheersen en wispelturige energieprijzen een koers naar voorspoed uit te zetten. De groeiende economische problemen roepen de vraag op hoe de Amerikanen zoveel tijd aan een kwestie als abortus kunnen besteden en zo weinig aan plannen voor de economie van het land.

In opiniepeilingen hebben de Amerikanen zich in de jaren van George W. Bush steeds meer tegen de mondialisering gekant. Het soort strijd dat president Clinton voerde om het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (Nafta) erdoor te krijgen, lijkt in de huidige wereld onmogelijk. Nafta is een gehaat woord in de ‘Rust Belt’, de noordoostelijke staten waar de staalindustrie de dienst uitmaakte en waar nu massale werkloosheid dreigt. Er is geen leiderschap getoond inzake de vraag hoe Amerika past in de wereldeconomie en de wereldgemeenschap.

McCain heeft een aantal afgrijselijk knullige uitspraken gedaan over de noodzaak om de economie beter te bestuderen en over de grens tussen de middenklasse en de rijken, die volgens hem bij 5 miljoen dollar lag. Obama heeft eerder ingezien dat het tij is veranderd en heeft beloofd vrijwel dagelijks over de economie te spreken.

Maar hoe hebben de kandidaten hun beider economische theorieën aangepast aan de veranderde omstandigheden? De Republikeinse belastingverlaging en terugdringing van de overheid lijken geen antwoord aan een Wall Street dat zichzelf weer eens te slim af is geweest met beleggingsconstructies die marginale voordelen en verwoestende verliezen hebben opgeleverd.

Al Gore koos als thema van zijn verkiezingscampagne in 2000 „het volk tegen de machtigen” en zette daarmee zijn geld op een economisch populisme dat hem aantoonbaar een verkiezing kostte die hij anders zou hebben gewonnen. Maar na acht jaar is er veel meer het besef dat het de machtigen voor de wind is gegaan, terwijl de onderste 90 procent met de rekeningen is blijven zitten. Vier jaar geleden stelden economen al vast dat de middenklasse in de klem zou raken, maar de afgelopen twee maanden is dit nog veel erger geworden door de stijging van de energieprijzen en de waardedaling van de huizen.

Vergeleken bij het privéleven van de kinderen van de kandidaat-vicepresidenten is de strategie die we op lange termijn moeten volgen op het terrein van mondialisering, technologie en energie een saai onderwerp. Waardeloze televisie. Maar de kandidaten hebben wel te maken met het meest ontwikkelde electoraat uit de geschiedenis. Het merendeel heeft voortgezet onderwijs gevolgd. Velen hebben een baan in de nieuwe economie en hebben via het internet bibliotheken vol informatie onder handbereik.

De economie is tot nu ondergeschikt geweest aan andere thema’s – maar met de overname van Fannie Mae en Freddie Mac zou dit denk ik weleens kunnen veranderen, omdat inmiddels niet alleen in Amerika maar ook in Groot-Brittannië en veel andere landen een waarachtig besef van economische malaise om zich heen grijpt.

Nu de opiniepeilingen van na de conventies binnenkomen, lijkt dit meer dan ooit een nek-aan-nekrace te worden. Misschien zal deze verkiezing gaan draaien om persoonlijkheden en persoonlijke verhalen – de jeugdherinneringen van Barack Obama tegenover de gevangenschap van John McCain. De verwerking door Joe Biden van een persoonlijke tragedie tegenover de ‘pro-life’-gezinswaarden die Sarah Palin op haar eigen gezin uitleeft.

Beide conventies hebben in elk geval meer tijd aan deze kwesties besteed dan aan de vraag hoe in een steeds instabielere wereld economische stabiliteit kan worden gevonden. Maar ik denk dat de patstelling zal worden doorbroken door de kandidaat die de economische weg vooruit kan wijzen.

Mark Penn was adviseur voor Hillary Clinton bij de voorverkiezingen en voor Bill Clinton bij zijn herverkiezing in 1996. © The Financial Times

