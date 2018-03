aanval op Oasis

Het lijkt een registratie van een Oasis-optreden als ieder ander: Liam Gallagher zingt Morning Glory, verveeld, met zijn handen in de zakken. Broer Noel speelt gitaar. Tot rond 1 minuut 30 een man het podium oprent en Noel het publiek induwt. De man probeert vervolgens Liam te benaderen, maar wordt hardhandig door security (en een er direct op los meppende Liam) tegengehouden. Het optreden dat maandag in Toronto plaatsvond, is vijf minuten na de ‘aanval’ hervat. Al bleek gister dat de oudste Gallagher wél na de show naar het ziekenhuis is gebracht met een pijnlijke rib...

