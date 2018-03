Aannemers leveren nieuw ziekenhuis niet op

Het Orbis Medical Park ligt aan de Middenweg, bij de grens van Sittard en Geleen, op een steenworp van het voetbalstadion van Fortuna. De bouw van het nieuwe hospitaal, dat nog dit jaar plaats moet bieden aan de patiënten van het oude Maaslandziekenhuis, is bijna voltooid. Binnen leggen bouwvakkers de laatste hand aan het grote gebouw dat uit rode en grijze stenen is opgetrokken, en dat veel glas heeft. Buiten buigen stratenmakers zich over de klinkers.

Orbis Medisch en Zorgconcern is de opdrachtgever van het project. Zijn vlag wappert bij de hekken voor de hoofdingang van het ziekenhuis, naast de dundoeken van de vier aannemers die samen de Bouwcombinatie Medical Park Sittard VOF vormen: Ballast Nedam, Strukton Bouw & Vastgoed, Hurks Van der Linden en GTI Zuidoost.

„Die aannemers kunnen hun vlaggen beter halfstok hangen”, zegt Jo Smeets die zich met enkele senioren bij het Orbis Medical Park heeft verzameld. „Het zou mij niet verbazen als ze naar een flink deel van hun geld kunnen fluiten.” De bouwcombinatie bekent dat ze zich zorgen maakt: Opdrachtgever Orbis kan zijn betalingsverplichtingen niet nakomen, zegt de woordvoerder van de bouwcombinatie.

„Daarom”, voegt ze daaraan toe, „heeft de bouwcombinatie Orbis afgelopen weekeinde laten weten dat zij het retentierecht zal uitoefenen.” Anders gezegd: de vier aannemers zullen het nieuwe ziekenhuis vooralsnog niet opleveren. Ze hebben een deel ‘afgegrendeld’ wegens het financieringstekort. Hoe groot dat is wil Van Kessel niet zeggen, maar een woordvoerder van Orbis bevestigt dat er sprake is van een betalingsachterstand van twee maanden, ofwel ongeveer 25 miljoen euro. „De ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis komt in gevaar”, voegt ze daaraan toe.

Hoe zijn de problemen ontstaan? Orbis kwam in 2004 een financieringsarrangement overeen met een consortium bestaande uit ABN Amro, Fortis Bank en de Europese Investeringsbank. De banken zouden met in totaal 370 miljoen euro over de brug komen, meldt de woordvoerder van Orbis. Maar onlangs kondigden de banken – ABN Amro en Fortis Bank zijn inmiddels samengegaan – aan dat ze slechts 242 miljoen willen betalen.

Orbis bereidt nu een kort geding voor tegen de banken. Het concern claimt 128 miljoen van de banken en stelt hen aansprakelijk voor de schade. De woordvoerder van Orbis verwacht dat de rechtszaak volgende week dient. Ze denkt dat „we winnen”. Maar desondanks gaat Orbis „in gesprek” met „andere financiers”. „We kunnen ons niet permitteren processen af te wachten, we hebben te maken met de belangen van de samenleving”, legt ze uit.

Een woordvoerder van ABN Amro zei deze week dat het afgesproken financieringsarrangement „substantieel lager” is dan Orbis meldt. Een woordvoerder van Fortis wilde alleen kwijt dat zijn bank zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Beide banken zeggen het kort geding af te wachten.

Bestuurder Wim Geurts van CNV Publieke Zaak, die in deze kwestie dicht bij het vuur heeft gezeten, meent dat „het never nooit bestaat” dat een bank afhaakt na tweederde van de bouw te hebben gefinancierd. „Ik denk dat beide partijen niet genoeg op papier hebben gezet. De details zijn niet rond. Daar komt bij dat iedereen van Fortis nu heel alert is. Men is voorzichtig, men wil alles goed op een rij hebben voor de aandeelhouders.” Geurts denkt dat er geen kort geding komt: „Uiteindelijk zullen beide partijen dat niet willen, ze zullen er op een andere manier moeten uitkomen.”

De vakbondsleider weet dat veel van de zesduizend werknemers van Orbis Medisch en Zorgconcern hebben gemeld zich zorgen te maken over hun salaris, nu hun baas een achterstand heeft bij de betaling voor het werk aan het nieuwe ziekenhuis. „Zij kunnen gerust zijn”, vertelt Geurts. „De exploitatie van het Maaslandziekenhuis en de nieuwbouw zijn geheel gescheiden. Het gerucht ging dat het concern vorige maand de salarissen te laat heeft overgemaakt. Dat is niet zo.”

„Gelukkig maar”, zegt Jo Smeets, die vanachter de hekken het nieuwe Orbis Medical Park bewondert. „Het is héél duur, maar wel heel mooi. Zo sierlijk ook, vindt u niet?”