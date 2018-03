CSI & Jurassic Park

Utrecht: TUMULT. Aanvang: 20.00u. www.tumultdebat.nl

Vanavond is DNA-onderzoeker Peter de Knijff te gast bij het maandelijkse Kenniscafé. Pieter van der Wielen, presentator van Noorderlicht Nieuws, gaat met Peter de Knijff in gesprek over of er zoiets als ras bestaat, Crime Scene Investigation Leiden, het gloednieuwe onderzoeksterrein archeo-epidemiologie, en waar de voorouders van de Nederlanders eigenlijk vandaag komen. Met columns van Marcels Hulspas en Bas Haring.