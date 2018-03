6 cultureel podium

Dropstuff.nl

Rotterdam: t/m 12 september op het Zuidplein. Dagelijks geopend van 12.00-22.00u. www.dropstuff.nl

Een mobiel paviljoen met een ‘public screen’ van zestig vierkante meter is de uitvalsbasis van het reizende culturele podium Dropstuff.nl. Op het scherm wordt een mix van professionele kunstwerken, jongerenfilms, (urban) games, stellingen en meningen getoond. Het publiek kan door sms’jes of e-mails te versturen of via live webcams de beelden op het LED-scherm direct beïnvloeden en meeprogrammeren, een soort digitale graffiti. Zie website voor de tourlijst.