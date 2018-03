Ratten en zuigers

Je directe leidinggevende blijkt een ‘stoomwals’ en je kamergenoot een onverbeterlijke ‘hekelaar’, lees: een collega die vanuit de dekking opereert, ogenschijnlijk zeer charmant, maar altijd klaar om jouw werk te hekelen. Tijd om te wisselen van baan? Nee. Slimmer is het om zo vroeg mogelijk te leren omgaan met moeilijke mensen. En daar is hulp voor. Bijvoorbeeld in de vorm van managementboekjes. Deze onderscheiden de diverse irritante figuren en geven tips om ze naar je hand te buigen (ook erg handig in de privésfeer). Neem de notoire betweter. Dit type probeert met zijn of haar kennis de ideeën van anderen te verpletteren. Hij gebruikt zinnen als ‘dat weet toch iedereen’ of ‘vanzelfsprekend moeten we …’. Het boekje Omgaan met moeilijke mensen zegt: oogcontact houden, geïnteresseerd kijken en parafraseren. Dat garandeert de betweter dat er wordt geluisterd. Kortom: wil je een betweterige collega tijdig de mond snoeren? Veins dan wat aandacht. Dan ben je er sneller vanaf, dan wanneer je tegen hem of haar ingaat. (JP)