Eén miljard seconden, hoera!

www.timeanddate.com/date/birthday.html

Zoek je naar een reden om een feestje te geven? Ga dan eens naar de birthday calculator. Daar kun je laten berekenen wanneer je precies een miljard seconden oud bent. Of een half miljoen uren. Als je invoert wanneer je geboren bent, het liefst met precieze tijd, berekent het programma allerlei feestelijke momenten in jouw nabije toekomst: een rond getal in seconden, minuten, uren, dagen of weken. „Op 6 juli 2009 om 23:05 bent u precies 20 miljoen minuten oud.” Echte geeks kunnen hun binaire feestdagen laten berekenen. Op de site staan nog andere aardigheden: een kalendergenerator, een maanfasenkalender, uitleg over schrikkeljaren en een aftelgenerator, waarmee je tot de seconde nauwkeurig kunt zien hoe lang het nog is tot de volgende verjaardag, lunchpauze of tot wanneer je een miljard seconden oud bent. (DV)

Met bijdragen van Deirdre Das, Marten Mantel, David Vlietstra en Robbert Weij