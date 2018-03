4 ontspannen

Bach Rescue Spray

www.rescuespray.nl

Stress vliegt je het hardst aan, wanneer je dat het minst kunt gebruiken. Zo vlak voor je eerste klantpresentatie, of in een functioneringsgesprek. Schuiven op je stoel, gedachten die vliegen tussen mogelijke rampscenario’s, een omhoog schietende hartslag. Kortom, je voelt je behoorlijk a-relaxed. De markt van de alternatieve geneeskunde zou de markt van de alternatieve geneeskunde niet zijn, wanneer die daar niet iets op zou vinden. Of althans: daar een poging toe zou doen. Bach rescue spray is een kruidenmengsel dat je – discreet in het toilet uiteraard – twee keer op de tong spuit. Het goedje bevat de bloesems van zonneroosje, kerspruim, bosrank, vogelmelk en reuzenbalsemien en moet ‘ontspannend en rustgevend’ werken. Natuurlijk is de werkzaamheid nooit bewezen, maar onderschat het placebo-effect niet. Wanneer jij na een pufje Bach alleen al dénkt dat je het allemaal weer aankunt, dan is dat ook zo. (JP)

Met bijdragen van Stijn Bronzwaer en Joelle Poortvliet