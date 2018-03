4 DESIGN/MODE

Streetlab komt naar Zuidoost

Amsterdam Zuidoost: naast station Bijlmer ArenA. Inl: www.streetlab.nl

Tijdens 4 Weeks of FreeDesigndom vinden er vier weken lang meer dan 15 design- en modegerelateerde evenementen plaats in Amsterdam en Utrecht. Een daarvan is Streetlab, dat dit keer neerstrijkt in Amsterdam Zuidoost met een 4-daags event. Tot en met zaterdag presenteren lokale en nationale jonge ontwerpers en performers zich overdag tijdens exposities, pop-up shops en workshops. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een uitgebreide podiumprogrammering met live muziek, fashionshows en andere performances.