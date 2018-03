Wees gewaarschuwd! THINK Don't feel Think www.warninglabelgenerator.com Amerikanen zijn dol op borden en waarschuwingstekens. Het ‘No tresspassing’ bord kom je om de tien meter tegen in het beloofde land en het label ‘Buckle up, it’s the law’ hangt in elke huurauto. Waarschijnlijk is dat gegeven de inspiratiebron geweest voor de website warninglabelgenerator.com. Daar kun je je eigen waarschuwingslabel creëren, uitprinten en bijvoorbeeld op een zichtbare plek in huis hangen voor je partner of cadeau geven. Het principe is simpel: kies een kleur en tekst, zet er een teken bij en voeg je tekst in. Dezelfde maker heeft nog meer smaken van tekens in de aanbieding. Onderaan de pagina vind je een uitklapmenu met daarin de mogelijkheid om waarschuwingsborden, grafstenen en borden voor op straat te ontwerpen. De borden zijn gemiddeld 500x250 pixels en hebben dus wellicht nog een photoshop-upgrade nodig. (RW)