Koffie halen

www.koffiemanager.nl

Er is niks erger dan op je eerste werkdag koffie te moeten halen voor kersverse collega’s die het bakkie pleur met een brede grijns in ontvangst nemen. ‘Koffie halen’ is een naar, kleinerend ritueel, dat waarschijnlijk elke starter ooit zelf heeft moeten ondergaan. Daarom worden dit soort ontgroeningsgeintjes op de werkvloer in stand gehouden. Internet biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van een ‘koffiemanager’-website. Het werkt doodsimpel: je vult de namen van de mensen die meedelen in de koffieronde in, drukt op een grote grijze knop onder het invulveld en spontaan bepaalt de site wie de koffie haalt; en niet dat nare afdelingshoofd. Je hoeft er bovendien geen woord aan vuil te maken: een mailtje met onderstaande link naar je collega’s maakt direct duidelijk hoe jij over de koffiezaken denkt. (JP)