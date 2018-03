2 KLEDEN Als een echte pin-upwww.verycherry.nl Hangen er in jouw huis posters van pin-up Betty Page? En zou jij je graag zo willen kleden als Dita von Teese? Dan is de webwinkel van Very Cherry iets voor jou. De Rotterdamse Caroline Poiesz verkoopt in haar winkel kleding en accessoires met jaren veertig en vijftig-invloeden van merken als Stop Staring, Pinup Girl en King Louie. Denk aan jurkjes met pofmouwtjes en kokerrokken, flamencoschoentjes, en veel tijgerprintjes en kersenoorbellen. Ook verkoopt ze kleding van haar eigen lijn. Op de website staan foto’s van haar prachtige winkeltje aan de Rotterdamse Botersloot en je kunt de kleding uit de winkel bestellen via haar onlineshop. Na betaling vooraf wordt je bestelling thuis afgeleverd. De kleding is heel sexy en opvallend en dus niet altijd even draagbaar. Ook de accessoires zijn wat over the top. Mode voor mensen met lef dus. (DD)Niets aantrekken is óók erg fifties==== US entertainer Dita Von Teese performs during her show at the Erotica 2006 fair at Kensington Olympia in London ,17 November 2006. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

