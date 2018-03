1 Knuffelen

Kroel eens met een ingewand

iheartguts.com/shop

Je zult bij het denken aan organen niet snel de behoefte voelen met ze te gaan knuffelen (tenzij je iemand bent die wel wat jaartjes tbs met dwangverpleging kan gebruiken), maar de mensen van iheartguts.com willen je graag van gedachte doen veranderen. Daarom verkopen ze ingewandenknuffels. Een hersenpan, een galblaas, een nier, een hart en zelfs een alvleesklier zijn een paar voorbeelden van de knuffels die je bij ze kunt bestellen, voor prijzen van rond de 18 dollar. Behalve dat ze leerzaam kunnen zijn voor je kinderen („Kijk zoon, je knuffelt nu met het orgaan dat de samenstelling van je bloed constant houdt.”), kunnen ze ook gezondheidsvoordelen opleveren. Als je de gelukzalig glimlachende knuffel in de vorm van een lever op je wijnrek zet, is de kans kleiner dat je die tweede fles wijn van de avond opentrekt. En wie is er zo gek om nog een sigaret op te steken als een schattig uitziende long je beschuldigend aankijkt vanaf de bank? Trouwens, iedereen die na zijn geboorte nooit is afgekomen van het gevoel dat het in de baarmoeder toch een stuk beter was: aan jou is ook gedacht. (MM)