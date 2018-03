1 Hooghouden

Trucjes met een prop

www.propsport2008.nl/

Indruk maken op kantoor kan door een briljant innovatief beleidsplan of een quote van Nietzsche als je baas net luistert. Dat komt wat slijmerig over. Je valt veel meer op door het hooghouden van een papierprop tussen al die aan hun pc geluisterde grijze muizen. Om maar eens wat te noemen. Tijdens het laatste EK voetbal lanceerde propsport2008.nl een wedstrijd voor wie het beste een prop hoog kan houden. De wedstrijd is voorbij, maar de officiële wedstrijdprop is nog altijd te downloaden via de website. Geen enkele kunstenaar kan zonder het juiste materiaal. Download dus gratis een perfect uitgesneden A4 met zwart-wit-voetbalprint, verfrommel het (de echte pro’s verzwaren de prop met wat plakband) en oefen eerst wat thuis voordat je op kantoor je kunsten vertoont. Het helpt nog tegen rsi ook. (SB)