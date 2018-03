Beverwijk, 9 sept. Bij een gewapende overval op een horecabedrijf in Beverwijk is gisteravond een medewerkster zwaargewond geraakt. Dat heeft de politie gemeld. Een man met een vuurwapen kwam rond negen uur het bedrijf binnen en bedreigde het personeel. Daarop ontstond een worsteling met de medewerkster, waarbij het wapen afging en de vrouw werd geraakt. De dader is aangehouden.