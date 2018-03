`Ziekenhuizen gaan massaal fuseren`

Rotterdam. Nederlandse ziekenhuizen gaan de komende vijf jaar op grote schaal fuseren. Van de huidige 95 ziekenhuizen verdwijnen er daardoor mogelijk twintig of dertig in een groter geheel. Dat stelt het in de zorg gespecialiseerde onderzoekbureau Gupta Strategists in een rapport dat afgelopen weekeinde is verschenen. Oorzaken zijn een toenemende complexiteit van behandelingen, kostenbesparingen en een toenemende marktwerking, stelt Gupta.