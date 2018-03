'Zet de provincies in als regisseur van de ruimte'

We hebben het niet over een facelift die veel bedrijventerreinen wel kunnen gebruiken. En ook niet over het transformeren van oude industriële complexen tot nieuwe woonwijken. De kern van het probleem, zegt Peter Noordanus, vormen de bijna 16.000 hectare aan bedrijventerreinen die zijn verouderd en die dringend moeten worden opgeknapt, opdat ze weer aantrekkelijk worden voor bedrijven. Nederland kan dan eindelijk ophouden met het ‘uitrollen’ van bedrijventerreinen over het platteland, waardoor de verrommeling van Nederland wordt versterkt, en de natuur wordt verstoord.

„Er zijn soms te veel bedrijventerreinen aangelegd met als gevolg prijsbederf bij de uitgifte van grond”, aldus Noordanus, voorzitter van de Taskforce Bedrijventerreinen die vandaag z’n advies heeft aangeboden aan de ministers Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en Cramer (Milieu en Ruimte, PvdA). „En we hebben te maken gehad met haasje-overgedrag van gemeenten, die allemaal nét iets goedkoper dan de buurgemeente kavels aanboden om bedrijven binnen te halen.”

De taskforce stelt nu voor om zo snel mogelijk de oude bedrijventerreinen op te knappen. Een vorm van „economische stadsvernieuwing”. Het geld daarvoor moet komen uit een prijsverhoging van gemiddeld 10 procent voor kavels op zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen. „Niet om bedrijven over de kling te jagen, maar om hun een redelijke bijdrage te vragen.” Verder moet geld uit de opbrengst van nieuwe terreinen worden gebruikt voor de oude terreinen. Ook de provincies moeten meebetalen, zo’n half miljard euro, en tenslotte het Rijk, dat wordt aangeslagen voor een half miljard euro extra. Noordanus: „Dat is extra geld en dat zal problemen geven. Daar zal de ministerraad zich over moeten buigen. Wij stellen een herstructureringsfonds voor, naar analogie van het Groenfonds en het Restauratiefonds, om toekomstige geldstromen van het Rijk naar voren te halen.”

Als deze Grote Opknapbeurt over tien jaar is voltooid, staat niets een beleid in de weg dat bedrijven een plaats biedt op terreinen die „professioneel” worden geëxploiteerd en geen aanslag vormen op het landschap. Niet door heffingen in te stellen op leegstand en op bouwen in open ruimte. „Het kost veel tijd om wetgeving te maken en intussen gebeurt er geen mieter.” Wél door de provincies een sleutelrol te geven. Noordanus: „Zet de provincies in als regisseur van de ruimte. Maak hen verantwoordelijk voor regionale plannen voor bedrijventerreinen. Als gemeenten niet mee willen doen, dan krijgen ze ook geen geld voor de bestaande terreinen. Carrot and stick, zoals dat heet. Duwen en trekken. Dwang en drang om in Riagg-termen te spreken.”

De moderne bedrijventerreinen kunnen vervolgens worden ontwikkeld en beheerd door de „professionele vastgoedmarkt”, dat wil zeggen door private partijen zoals projectontwikkelaars en beleggers. De taskforce geeft als voorbeeld de Schiphol Area Development Corporation (SADC) en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) waarin publieke en private partijen samenwerken om bedrijven te werven en een maatschappelijk verantwoorde locatie toe te wijzen. Noordanus: „We moeten af van dat ambachtelijke gedoe. Wat er tot nu toe gebeurt is het volgende. Je schopt de koeien van het weiland af en je laat een ondernemer een kavel kopen. Die koopt er bovendien nog een naast, omdat hij die over tien jaar misschien nodig heeft. Daar staat dus tien jaar leeg. Er zijn allerlei manieren van parkmanagement om zulke situaties te voorkomen.” Hij noemt als voorbeeld Flight Forum Eindhoven, een bedrijvenpark dichtbij de luchthaven waar de gebouwen „rug aan rug” worden gebouwd en het parkmanagement service aanbiedt zoals gezamenlijk parkeren, en samenwerken op het gebied van telecom en energie.

Er is, kortom, veel mogelijk als je de private partijen maar de kans geeft om te investeren. Door AM, waarvan Noordanus zelf bestuursvoorzitter is. „Er liggen kansen voor de markt.” En door andere projectontwikkelaars, verenigd in NEPROM, de club waarvan Noordanus óók voorzitter is. De markt wil graag meedoen, aldus de taskforce, onder de voorwaarde dat private investeringen niet worden gefnuikt door bestuurlijk falen. Noordanus: „Want je moet natuurlijk wel zeker weten dat als je investeert in een bedrijventerrein, er niet even later in het kerkdorp om de hoek een zelfde terrein komt.”