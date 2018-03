Zelfvertrouwen van meisjes is te laag voor wiskundekeus

rotterdam, 9 sept. Niet een gebrek aan inzicht of belangstelling maar een gebrek aan zelfvertrouwen weerhoudt veel meisjes ervan om op middelbare school of universiteit vakken met wiskunde en natuurwetenschappen te kiezen. Het zijn in de eerste plaats de ouders die het tekort aan zelfvertrouwen kunnen aanvullen. Maar ook de rol van de leraar is belangrijk. Dat is gebleken uit een studie door psychologen van de University of Wisconsin-Milwaukee in opdracht van de National Science Foundation. Zij volgden drie jaar lang leerlingen en studenten uit Milwaukee en Phoenix. Er is een nauw verband tussen zelfvertrouwen en interesse: de interesse nam vanzelf toe als het zelfvertrouwen groeide. Frappante uitkomst van het onderzoek was dat wiskunde en natuurwetenschappen (science) elk hun eigen barrières hadden.