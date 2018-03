Zeewater weekt olie los uit kalk

Michiel van Nieuwstadt

Meer dan de helft van ’s werelds oliereserves ligt opgeslagen in kalksteen, een gesteente dat is ontstaan uit ontelbare skeletten van schelpdieren, koralen of algen. Dat is pech voor de oliebaronnen, want kalksteen houdt bepaalde bestanddelen van olie stevig vast in zijn poreuze binnenkant. De olie in een kalksteenreservoir is er daarom vaak moeilijk uit te halen. Gemiddeld pompen maatschappijen in de loop van decennia uit reservoirs eenderde van alle aanwezige olie naar het oppervlak. In sommige kalkgesteenten komen ze niet verder dan 5 procent.

Dat kan beter, aldus onderzoekers van de universiteit van Stavanger in Noorwegen. In een publicatie die morgen verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Energy & Fuels schrijven ze dat 60 procent meer olie uit reservoirs in kalksteen kan worden opgepompt als er van onderaf heet zeewater wordt ingepompt.

Het met stoom of water opvoeren van de druk in een oliebron is niet nieuw. Shell injecteert water in zandsteenreservoirs, bijvoorbeeld in de Noordzee. Dat is relatief eenvoudig, zegt Austad in een telefonische toelichting, omdat de olie in zandsteen niet al te vast ligt opgesloten. Ook in het olieveld van Schoonebeek, dat vanaf 2010 opnieuw wordt geëxploiteerd, zal stoominjectie worden toegepast.

Vernieuwend is dat Tor Austad en zijn collega’s waterinjectie op grote schaal willen toepassen in oliereservoirs in kalksteen. Daarbij willen ze zeewater gebruiken, in plaats van enkel zoet water uit het oliereservoir zelf, wat nu meestal gebeurt. Pacelli Zitha, hoogleraar olie- en gasproductie aan de TU Delft noemt de studie in een reactie per e-mail „nuttig, degelijk en plausibel”.

Zeewaterinjectie wordt al toegepast in oliereservoirs die liggen in poreuze krijtlagen, een gesteente dat op kalksteen lijkt. „In de olievelden Ekofisk en Valhall, voor de Noorse kust, wordt zeewater geïnjecteerd om meer olie uit krijt te winnen”, zegt Austad. „Dankzij het inspuiten van zeewater neemt het percentage olie dat uit deze reservoirs kan worden bovengehaald toe van 35 à 40 tot 55 procent.”

Maar oliereservoirs in krijt komen niet veel voor; kalkgesteente is in de meerderheid. Beide gesteenten bestaan uit skeletjes van calciumcarbonaat. Krijt, het gesteente waaruit de kliffen van Dover zijn opgebouwd, bestaat uit de kalkskeletten van een kenmerkende groep algen: coccolithoforen. De minuscule skeletten zijn in dit gesteente herkenbaar en maken het poreus. In kalksteen zijn de skeletten meestal niet meer in hun oorspronkelijke vorm aanwezig. Het calcium en het carbonaat zijn gerekristalliseerd: uit dezelfde componenten is een nieuwe kristalstructuur opgebouwd. Kalksteen is minder poreus dan krijt.

In 2007 hebben Austad en zijn collega’s al beschreven waarom het inspuiten van stoom uit zeewater in krijt zo goed werkt. Volgens de Noren voltrekken zich reacties waarin de sulfaat-, calcium en magnesiumionen uit zeewater gezamenlijk de kalk zo bewerken dat de olie loskomt uit het poreuze gangenstelsel binnenin. Water kan dan het gesteente binnendringen. „De olie wordt letterlijk uit het gesteente naar buiten gedrukt”, zegt Austad.

Austad testte in het laboratorium hoe moeilijk het was om olie te halen uit een kalksteen boorkern uit een oliereservoir van Shell in het Midden-Oosten. Als de kalksteen goed wordt schoongespoeld met tolueen en methanol, meldt hij in zijn nieuwe publicatie, dan voltrekken zich daarin onder invloed van zeewater dezelfde chemische reacties als in krijt. „Op een of andere manier staan de holtes in het gesteente met elkaar in verbinding”, zegt Austad. „Dat betekent dat ionen, net als in krijt, voldoende kunnen doordingen om hun werk te doen.”

Zoetwater dat uit lokale grondlagen in een oliereservoir wordt teruggepompt bevat volgens Austad voldoende magnesium- en calciumionen, maar onvoldoende sulfaationen om de gewenste chemische reacties op gang te brengen. „Het is verstandig om die sulfaationen toe te voegen aan het water dat je in een reservoir terugpompt”, zegt hij. „Dat kan door zeewater toe te voegen. Dat heeft de ideale samenstelling om de olie los te krijgen”.