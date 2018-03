Ze wilde de hartenklop van haar tijd niet missen

Arjen Fortuin las van Wanda Reisel haar roman Die zomer (Querido, €18,95), over een afwachtend meisje in een op hol geslagen wereld.

‘In de tegenstelling tussen een nieuwsgierig, maar geremd meisje en een wereld op hol zit de kern van Reisels roman, een thema dat ze zorgvuldig en genuanceerd heeft uitgewerkt. Want Die zomer is even weinig een idealisering van de seksuele revolutie als een afrekening ermee. [... ] Ik las het met stijgende bewondering voor de schrijfster, maar ook met een steeds sterkere indruk dat er iets ontbreekt aan deze roman, een soort vitaliteit, een passie die in staat is je bij de lurven te grijpen. Dat is opmerkelijk omdat Reisel bewezen heeft in staat te zijn een dergelijk gevoel op te roepen. In Baby Storm vertelt ze over een meisje dat veel met Dana Davidson gemeen heeft, dat óók moeite heeft de wereld in haar leven toe te laten. Maar dat boek wordt voortgestuwd door een intrinsieke boosheid die je niet meer loslaat. Zo’n bindende kracht ontbreekt aan Die zomer. Maar dat is ook wel weer te verklaren: een hardere toon had niet goed gepast bij Dana Davidson, het meisje dat ‘als zeventienjarige de hartenklop van haar eigen tijd niet wilde missen, maar ze kon ook weer niet onvoorwaardelijk en blind op de langsrazende bus springen.’