Zat Enait ook op zijn krent bij beëdiging?

Uit de mond van een islamitische fundamentalist komen deze woorden nogal hilarisch over. Een godsdienst die alle andere religies van de aardbodem wil wegvagen en ervan overtuigd is dat vrouwen ondergeschikt aan zijn mannen, brengt die zogenaamde gelijkheid op zijn minst selectief in praktijk.

Hoe is het trouwens bij zijn beëdiging gegaan? Zat Enait toen ook op zijn krent, of stond hij keurig in de houding zoals het een aankomend advocaat betaamt?

De Nederlandse advocatuur rest één antwoord op deze grove belediging van ons rechtssysteem en dat is: voortaan allemaal blijven zitten.