Na het warme en zonnige weer van vandaag kondigen regen en onweersbuien vanavond en vannacht alweer de komst van minder warme lucht aan die morgen over Nederland uitstroomt. Donderdag keert de warmte terug, als de voormalige orkaan Hanna zich met het weer gaat bemoeien.

De buien die vanavond en de komende nacht over het land trekken, horen bij twee storingen; een onweersstoring die vanuit Frankrijk komt en via België over de zuidoostelijke helft van Nederland naar het noordoosten trekt en een koufront, dat vannacht naar het oosten passeert. Doordat de bewolking overheerst, wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgenochtend vroeg kan in het zuidoosten nog een beetje regen vallen, in de rest van het land wordt droog weer verwacht en komen wolkenvelden voor. Later op de dag laat ook de zon zich af en toe zien. In het noorden vormt zich een lokale bui, verder is het ook in de middag overwegend droog. Bij een matige, aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind stijgt het kwik tot rond 20 graden. Donderdag trekt een lagedrukgebied naar de Britse eilanden. Aan de voorzijde van dit systeem steekt in Nederland een vrij stevige zuidoostelijke wind op die warme en tamelijk droge lucht aanvoert. Opnieuw schijnt de zon volop en gaan de temperaturen snel omhoog. In het noorden komen de maxima tussen 21 en 24 graden uit, in het zuiden kan het 26 of 27 graden worden.