Wij erkennen jullie boerderij als republiek

Twee boerderijen in Estland hebben de krachten gebundeld en zichzelf uitgeroepen tot onafhankelijke ‘sovjetrepubliek’. De stichters en ingezetenen hebben volgens het Russische staatspersbureau RIA-Novosti (3 september) een sovjetregering en een minipolitiemacht gevormd en zouden bezig zijn de grenzen met Estland af te bakenen. Het boerderijenrepubliekje zoekt erkenning van Rusland.

„Wij hebben er genoeg van in het burgerlijke Estland te leven, waar niemand in het gewone volk is geïnteresseerd, waar werkloosheid en corruptie tieren en waar de NAVO en de Amerikanen alles bepalen”, aldus de leider van de Estse opstandelingen, ene Andres Tamm. De prille staat hoopt de komende dagen een vriendschapsverdrag met Moskou te tekenen. De begeleidende foto toont een hek en een vlag.

Een hilarisch en onheilspellend bericht. Je vraag je af waarom het serieuze Russische persbureau RIA-Novosti (een soort kruising van de RVD en het ANP) zoiets publiceert, tussen toespraken van president Medvedev en berichten over de Kaukasuscrisis.

Misschien is het een practical joke van de redactie. Daarvoor pleit dat de enige opgevoerde bron een website van Petersburgse sovjetcommunisten is, die zeggen als woordvoerders van de boerderijstaat op te treden. Maar ook een grap maak je niet zonder motief.

Misschien wil het persbureau westerse diplomaten en nieuwsconsumenten er met een knipoog aan herinneren dat er na Zuid-Ossetië en Abchazië nog andere onderdrukte volkjes op hulp van de ‘Russische bevrijders’ wachten. Waar houdt de grap op en begint het onheil?

Vergelijk dit met een onlangs verschenen persbericht van krakers in de Amsterdamse Pijp: „Vanaf vandaag 11 augustus wordt SWOMP 4 een autonome vrijstaat. Dit braakliggend terrein aan de Rustenburgerstraat 438-440 werd een maand geleden, op vrijdag 11 juli 2008, door ons, Kraakgroep de Pijp en Groenfront!-Amsterdam, gekraakt.”

De krakers publiceerden een ‘Onafhankelijkheidsverklaring’, waarin ze zich uitspreken „tegen de macht van de overheid en van het grootkapitaal” en tegen „het bouwen van parkeergarages en de veryupping van de Pijp”. Ze wonen in caravans en gaan hun eigen groenten verbouwen.

Een goed getimede actie: middenin de Duyvendakrel over de ontsporingen van de jaren 80 teruggrijpen op de zuivere bron van de Amsterdamse Kabouterbeweging, op de ‘Oranje Vrijstaat’ uit 1970. Deze door Roel van Duijn uitgeroepen tegenstaat claimde geen territorium maar beschikte wel over ambassadeurs, ministeries en het fijne volkslied ‘De uil zat in de olmen’.

Waar zit het onderscheid tussen de grap van de zelfverklaarde vrijstaat en het omen van de zelfverklaarde sovjetrepubliek? Niet in beider gedachtegoed; de ideologische programma’s van de Amsterdamse krakers en de beide Estse boerderijen vertonen juist enige affiniteit. Het verschil is dat de Esten daadwerkelijk erkenning zoeken voor hun staat. Dan gaat het spel over in politiek.

Dit absurde voorbeeld toont wat een raar iets politieke macht is. Macht rust op aanvaarding van macht. Een grap wordt een staat wanneer én de eigen bevolking gelooft dat het een staat is én de buitenwereld die erkent. Dat is alles. Het overtuigen van de buitenwereld is een kwestie van Ja of Nee op een bepaald moment.

Zoals het Estse boerenrepubliekje steun zoekt bij Moskou, zo zou vrijstaat ‘SWOMP 4’ uit de Pijp zich kunnen laten erkennen door een buitenlandse nucleaire macht.

De diplomatieke moeilijkheden beginnen wanneer sommige van de bestaande staten een nieuwkomer erkennen en andere hem als kraker beschouwen. Aangezien er geen wereldregering is, schept dit situaties zonder juridische uitweg. Deze entiteiten bungelen tussen kraakpand en eigen huis, wachtend op politieke verwikkelingen.

Kijk naar de Turkse Republiek Noord-Cyprus, in 1974 uitgeroepen op Grieks-Cypriotisch grondgebied en alleen door Turkije erkend; voor de rest van de wereld is het bezet gebied. Taiwan, het bijgebouwtje waar de Chinese nationalisten zich na de communistische machtsovername hebben teruggetrokken, wordt door 25 landen erkend. Israël wordt niet door de Arabische landen erkend.

Kosovo is, sinds het zich onafhankelijk van Servië verklaarde, door ruim veertig landen als staat erkend. Daaronder Amerika en de meeste EU-lidstaten, maar niet Spanje en Griekenland. In een diplomatiek tegenoffensief probeert Servië deze maand de Algemene Vergadering van de VN te bewegen de zaak aan het Internationale Hof van Justitie voor te leggen.

De over Kosovo gegriefde Russen pleegden een tegenzet met de erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië. Moskou vond voor deze stap nauwelijks steun. Ook bevriende omringende landen (inclusief Servië) en China het lieten afweten.

Het belang van de verzamelde bestaande staten is ieders soevereiniteit te erkennen en kraken (ook bij de buren) te ontmoedigen. Afgezien van alle motieven, emoties, belangen en aanleidingen: deze grondnorm van het statenverkeer is dit jaar tweemaal geschonden. Eenmaal door het Westen, eenmaal door Rusland.

In theorie zouden het Westen en Rusland om de tafel kunnen gaan zitten, elkaar streng aankijken en een deal sluiten: „Oké, wij erkennen Kosovo, jullie Abchazië en Zuid-Ossetië. Maar nu kappen met dit gedoe.”

Dat zal niet gebeuren. Dus hoe komt de geest weer terug in de fles?

Luuk van Middelaar is historicus en columnist van NRC Handelsblad

