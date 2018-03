Wielrenner Reus maakt rentree

Rotterdam, 9 sept. Wielrenner Kai Reus heeft ruim een jaar na zijn ernstige ongeluk tijdens een training in de Alpen zijn rentree gemaakt in het profpeloton. De 23-jarige Raborenner eindigde gisteren als 43ste in de eerste etappe van de Ronde van Missouri. In juli 2007 botste hij in de afdaling bij Tignes op een auto en lag elf dagen in coma. Bij de opleidingsploeg van Rabo mocht hij in alle rust werken aan een comeback. De eerste rit in Missouri werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish.