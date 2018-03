We moeten stoppen voordat het te laat is

„We worden oud. Het is tijd om te stoppen, voordat het te laat is. Daar zijn al te veel voorbeelden van. Neem The Rolling Stones. Zij zijn zo lang doorgegaan dat ze nu waarschijnlijk weer beter zijn dan in de jaren 80. Natuurlijk: het is vermakelijk om ze te zien optreden. Maar zeg eens eerlijk: hoeveel goede albums hebben ze na Tattoo You (’81) nog gemaakt? De regel is: the glory days are the early days. Als wij nu stoppen hebben we ook geen slechte nadagen.”

En zo komt er na veertien jaar een einde aan The Hellacopters, de Zweedse rock-’n-rollband van zanger/gitarist Nicke Andersson (36), ook wel Nicke Hellacopter of Nicke Royale geheten. Gisteren begon in Hamburg hun laatste Europese tournee, The Tour Before The Fall, die eind september Nederland aandoet. Daarna is het afgelopen met de band die als een lichtend voorbeeld gold voor volgelingen als The Datsuns en – ook uit Zweden – The Hives. Die laatste noemt het nummer Gotta get some action now van het eerste Hellacopters-album Supershitty To The Max! het ‘beste rock-’n-rollnummer aller tijden’.

Duidde de eerste albumtitel nog op een zo hard en rauw mogelijk garagegeluid, in de loop der jaren is de band steeds meer gepolijste rock gaan maken. Andersson is sowieso een voorman die stuitert tussen muzikale uitersten. Hij begon ooit als drummer in Entombed, de Zweedse uitvinders van deathmetal met swingende riffs, ofwel death-’n-roll. En de laatste jaren drumt hij wederom, maar dan in The Solution, een nostalgische Mo-town-soulband, inclusief blazers en zwoele achtergrondzangeressen.

„Buitenstaanders zijn altijd verbaasd dat ik zulke verschillende soorten muziek maak. Maar voor mij komt het allemaal op hetzelfde neer. Of ik nou een metalplaat opzet, of soulzanger Wilson Pickett: ik hoor gewoon coupletten en refreintjes.”

„Veertien jaar met één band is een lange tijd. Dan is het lastig om gefocust te blijven. The Hellacopters zijn nu nog redelijk hot. Ik wil vermijden dat we langzaam wegsterven. We hebben schitterende dingen meegemaakt: door Amerika getoerd en in het voorprogramma van de Stones gestaan. Daar moeten we blij om zijn. Ik heb geen zin om in een band te zitten als de Ramones, waarin op den duur niemand meer met elkaar praatte. Dat lijkt me een verschrikkelijk manier van tijdverspilling. We zijn nog steeds vrienden en dat willen we graag zo houden.”

„Sommige recensenten vonden dat de laatste plaat Head Off de beste was die we ooit hadden gemaakt... Auw! Dat deed wel even pijn. Het is een coverplaat; alleen hebben we dat bewust pas na een paar weken bekendgemaakt. Zo wilden we de liedjes een eerlijke kans geven. Het is ons eerbetoon aan bands als New Bomb Turks, Dead Moon en The Bellrays. Thank you for the music. Allemaal zijn ze minstens even goed als wij, maar ze worden door veel minder mensen gehoord. Hopelijk kunnen we dat met deze plaat veranderen.”

„Het voelt goed. Iedereen moet er vol voor gaan: wij, maar ook het publiek. Overal waar we nu nog spelen, geldt: dit is de laatste keer. Dan kun je niet met de armen over elkaar toekijken.”

De laatste concerten van The Hellacopters: 28/9, Tivoli, Utrecht; 30/9 Hedon, Zwolle. Head Off is uitgebracht bij Psychout Records/Suburban