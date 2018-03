Vrouw kandidaat voor premier Japan

Tokio, 9 sept. Yuriko Koike heeft zich gisteren officieel kandidaat gesteld voor het premierschap van Japan. De oud-minister van Defensie en voormalig tv-presentatrice is daarmee de eerste vrouw in de Japanse geschiedenis die aan de leiderschapsverkiezing meedoet. Premier Yasuo Fukuda, die om zijn impopulariteit sterk on der druk stond, trad vorig week onverwachts af. Koike neemt het op tegen Taro Aso, die de meeste kans maakt.