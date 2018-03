Vorig jaar 112 ontvoeringszaken met kinderen

Den Haag, 9 sept. De Centrale Autoriteit internationale kinderontvoering (CA) kreeg vorig jaar 112 ontvoeringszaken in behandeling. In 38 gevallen, waarbij 59 kinderen betrokken waren, ging het om ontvoering naar Nederland. In 74 zaken (106 kinderen) betrof het kinderen die meegenomen waren naar het buitenland. Dat blijkt uit cijfers die minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal ontvoeringszaken naar ons land ligt daarmee iets lager dan in 2006. Toen waren er 129 zaken. Het aantal meldingen van ontvoeringen naar Nederland is daarentegen gestegen. In 2006 was dat aantal nog 34. Het aantal ontvoeringen naar het buitenland is iets gedaald, 89 zaken in 2006. In de meeste gevallen is de moeder de ontvoerende ouder.