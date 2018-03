'Vliegtuigje Tamil Tijgers neergehaald'

Het Sri Lankese leger heeft vandaag naar eigen zeggen voor de eerste keer een vliegtuigje van de Tamil Tijgers uit de lucht geschoten. Dat gebeurde na een aanval van de rebellenbeweging op een militaire basis in het noordelijke Vavuniya. De Tijgers hebben op hun website ontkend dat hun vliegtuigje is neergehaald.

De Verenigde Naties hebben vandaag aangekondigd zich uit veiligheidsoverwegingen te zullen terugtrekken uit het noorden van het land. In die regio zijn de laatste maanden tienduizenden inwoners door het geweld ontheemd geraakt.

Sinds ruim een jaar beschikken de Tamil Tijgers over een onbekend – maar vermoedelijk klein – aantal vliegtuigjes, met geïmproviseerde bommendragers. De zes aanvallen die zij hiermee eerder hebben uitgevoerd, hebben het leger behoorlijk in verlegenheid gebracht. Hun doelwitten zijn doorgaans militaire bases en radars.

De actie van de Tijgers vandaag was een van de weinige geslaagde tegenaanvallen in het offensief dat het leger sinds het begin van het jaar voert in het noorden. Volgens het ministerie van Defensie begonnen de Tijgers met een grondaanval. Nadat zij de basis met artillerie bestookten en bestormden, wierpen zij twee bommen af. Tien militairen en een politieagent zouden daarbij zijn gedood, alsmede tien Tamil Tijgers en een burger. Het leger heeft met luchtafweergeschut gereageerd en het toestel van de rebellen met gevechtsvliegtuigen achtervolgd. Een van de vliegtuigen zou het toestel boven Mullaitivu met een raket uit de lucht hebben geschoten. (AFP, AP, Reuters)