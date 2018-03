Vijf meter diep Guangzhou. Een gat van vijf meter diep met een diameter van vijftien meter. Het ontstond zondagmiddag toen een weg in Guangzhou, de hoofdstad van China’s zuidoostelijke kustprovincie Guangdong, plotseling instortte. Over het lot van de automobilist (en dat van de auto) is verder niets bekend. De provincie Guangdong werd eind augustus nog getroffen door tyfoon Nuri. In Guangzhou kwamen drie mensen om toen een omgewaaid verkeersbord hun busje ramde. In juni kampte de provincie met zware regenval en overstromingen, waardoor 240.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Foto Reuters/China Daily ==== A stranded car is hoisted from a collapsed road surface in Guangzhou, Guangdong province, September 7, 2008. The road collapsed on Sunday afternoon and trapped the car in a hole, which measured 5 meters (16.4 feet) in depth and 15 meters (49.2 feet) in diameter, local media reported. Further investigation is underway. Picture taken September 7, 2008. REUTERS/China Daily (CHINA) CHINA OUT

REUTERS;CHINA DAILY