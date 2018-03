Verwarrende post: ben ik onderverzekerd?

Simone Hendriks (37) uit Amsterdam ontving verwarrende post van haar verzekeraar. „Wie komt er op voor uw belangen bij een geschil rond het huis, in het verkeer en bij een aankoop?”, kopt de brief die ze meestuurt. Maar Hendriks was in de veronderstelling dat haar rechtsbijstandverzekering deze geschillen juist wel dekt. „Ben ik onderverzekerd?”, wil ze weten.

Allereerst, wat is een rechtsbijstandverzekering ook alweer? Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van juridische hulp bij geschillen. Naar de rechter gaan is namelijk duur, vooral door de kosten van rechtsbijstand, bijvoorbeeld een advocaat.

Het bestuderen van de voorwaarden maakt duidelijk dat de lezer op de genoemde terreinen van rechtsbijstand goed verzekerd is. De brief gaat in op de mogelijkheid de verzekering uit te breiden. Toch wordt de suggestie gewekt dat er sprake is van onderverzekering. Verzekeraars spelen zo in op angst van de particuliere klant voor financiële risico’s bij een juridisch conflict. Wie ongezien een (extra) dekking afsluit loopt daardoor grote kans op overlapping tussen verzekeringen. Dat is zonde, want het betekent dat er dubbele premie wordt betaald. Voordeel levert het niet op; bij een conflict zorgt er altijd maar één verzekeraar voor rechtshulp.

Een kritische blik op de polissen kan verhelderend zijn. Kijk naar de voorwaarden, deze zijn meestal ook online te vinden en geven meer duidelijkheid dan de fantasienamen van de verzekering zelf. De breedste verzekering is de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deze verzekert naast de verzekeringsnemer ook de partner en ongehuwde kinderen (Wie gaat samenwonen doet er daarom goed aan de overlap in polissen te bekijken). In deze verzekering zijn de belangrijkste rechtsgebieden verkeer, wonen, arbeidsrecht en sociaal recht opgenomen. Het kan verwarrend zijn dat deze modules ook los worden aangeboden of zijn opgenomen in andere verzekeringen. Bij andere verzekeringen – zoals een woonpakket – kan een verzekering zijn opgenomen die conflicten rond het huis dekt. Dubbelop dus als er al een ander polis is afgesloten.

Let ook op wat de verzekering precies dekt. Een autoverzekering biedt juridische hulp bij een ongeluk waarbij de schade op de tegenpartij moet worden verhaald. Het gaat dan alleen om de schade aan het voertuig zelf. Voor het verhalen van lichamelijke schade – niet meer kunnen werken na een ongeluk – is een rechtsbijstandverzekeraar beter geschikt.

Steeds meer verzekeraars bieden de mogelijkheid de verzekering uit te breiden met extra modules. Ook bij de extra dekkingen kan overlapping ontstaan.

Pas op, het afsluiten van (extra) dekking kan daarnaast bij sluimerend conflict tot uitsluiting van de verzekering leiden. Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren.

Cleo Scheerboom

Zelf een vraag? Mail dan naar nextgeld@nrc.nl