`Verkeersboetes in gehele EU betalen`

Brussel, 9 sept. Automobilisten van alle EU-landen moeten vanaf 2010 bepaalde buitenlandse verkeersboetes thuis gestuurd krijgen, vindt het Europees Parlement. De parlementscommissies voor verkeer en justitie zouden vandaag instemmen in met een voorstel van de Europese Commissie. Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld Duitse automobilisten die over de grens te hard rijden, niets hoeven te betalen, omdat hun overheid niet meewerkt. De regeling gaat alleen gelden voor verkeersovertredingen die in de gehele EU strafbaar zijn.