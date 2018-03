Verenigde Staten bevriezen nucleair akkoord met Rusland

Washington. De Amerikaanse regering heeft een lucratief atoomverdrag met Rusland opgeschort. President Bush heeft gisteren besloten om het nucleair akkoord niet aan het Amerikaanse congres ter goedkeuring voor te leggen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het verdrag zou samenwerking tussen nucleaire bedrijven uit de VS en Rusland mogelijk hebben gemaakt. Ook zou Rusland Amerikaanse kernbrandstof kunnen verwerken. De bevriezing van dit verdrag is een reactie op de Russische inval in Georgië, vorige maand. De Georgische president werd in dit conflict gesteund door de Amerikaanse regering. De woordvoerder benadrukte dat het besluit kan worden teruggedraaid.