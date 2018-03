Verdachte van steekpartij in Amsterdam geeft zich aan

De 16-jarige verdachte van een steekpartij vorige week woensdag in Amsterdam-West heeft zichzelf gisteren aangegeven bij de politie.

De steekpartij, waarbij een 15-jarige jongen zwaargewond raakte, kwam uitgebreid in het nieuws omdat familie en vrienden van het slachtoffer personeel van de ambulancedienst bedreigden.

Ambulancepersoneel legde naar aanleiding van het incident het werk gedeeltelijk neer. De Amsterdamse burgemeester Cohen reageerde furieus op de bedreigingen en zei dat Marokkaanse jongens „met hun poten van het personeel van de overheid af moesten blijven”.

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), dat het geweld tegen hulpverleners scherp veroordeelt, kan zich niet vinden in de uitspraken van Cohen. Volgens directeur Farid Azarkan zijn de uitspraken „ronduit stigmatiserend”. „De acties van een klein groepje jongens wordt op deze manier uitgesmeerd over alle Marokkanen in Nederland. Alsof elke Nederlander verantwoordelijk was voor het asociale gedrag van Nederlandse jongeren bij Oud en Nieuw.”