Beklaagde ik me hier vorige week maandag dat ik tijdens mijn Umbrische vakantie zoveel vlees moest verstouwen, blijkt dat er zich op nog geen 30 kilometer van onze agriturismo een herbivoor bedevaartsoord bevond. Azienda Montali is het beste vegetarische hotel ter wereld. Althans, zo heet het op de cover van Vegeterranean, een recent in het Nederlands verschenen kookboek (Uitgeverij Karakter).

Als ik het eerder had geweten, was ik zeker bij Montali gaan eten. Nu moet ik het doen met de recepten en verhalen uit het boek. Ook niet vervelend. Er staan volop foto’s in van originele gerechten. Sformatino’s (puddinkjes) van groenten, soesjes met paddestoelenvulling, hartige taarten met kaas en room.

Het is wel een boek waar je tijd voor vrij moet maken, zoals bij de meeste chef-kokskookboeken. Een gemiddeld recept bevat vier verschillende bereidingen, die dan uiteindelijk tot een ingenieus culinair bouwwerkje leiden. Maar wat let ons om ons te beperken tot een of twee onderdelen van zo’n gerecht. Alleen een sausje, of een groentepuree?

Zo ontdek je weer eens iets nieuws. Samen blijken onderstaande twee bereidingen het heerlijk te doen op bruschette: bestrijk de geroosterde broodjes dik met de tuinbonenpuree, beleg met flinters oude pecorino (schapenkaas) en bedruppel met de balsamicosaus.

Gereduceerde balsamicosaus:

250 ml balsamicoazijn

125 ml rode wijn

125 ml rode port

4 zwarte peperkorrels

2 kleine sjalotten, gepeld

1 laurierblad

5 cm sinaasappelschil

Doe alle ingrediënten voor de saus in een kleine pan. Kook de vloeistof 30 minuten op laag vuur in, of tot stroopdikte. Haal door een zeef. Doe de saus over in een knijpfles en bewaar deze maximaal 1 maand in de koelkast. Warm op door de fles onder heet stromend water te houden of 5 minuten in een warmwaterbad te zetten.

Tuinbonenpuree:

60 g gedroogde tuinbonen (te koop bij mediterrane winkels)

½ wortel, in de lengte gehalveerd

2 tenen knoflook

½ middelgrote ui, in vieren

1 takje peterselie

2 eetlepels extra vergine olijfolie

1 eetlepel citroensap

1 eetlepel tahin (sesampasta, te koop bij natuurvoedingswinkels)

Spoel de bonen af onder stromend water. Doe de bonen, wortel, 1 hele teen knoflook, ui, peterselie, 1 eetlepel olijfolie, zout naar smaak en 350 ml water in een grote pan.

Kook dit 40 minuten op laag vuur, of tot de bonen gaar zijn. Haal de bonen uit de pan. De rest wordt niet gebruikt. Pureer de bonen en de overgebleven teen knoflook.

Voeg het citroensap, de tahin en de rest van de olijfolie toe en breng op smaak met zout. Dek af en zet weg tot gebruik.

Janneke Vreugdenhil

