Van Avermaet wint negende rit, Martinez in leiderstrui Vuelta

SABINANIGO. Wielrenner Greg van Avermaet heeft gisteren de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg uit de ploeg Silence-Lotto was aan het einde van de rit van Vielha/Mijaran naar Sabinanigo over ruim 200 kilometer de sterkste sprinter uit een kopgroep van twaalf. De Italiaan Davide Rebellin eindigde als tweede. De Spaanse Rabocoureur Juan Antonio Flecha deed in de slotfase een vergeefse poging een sprint van de twaalf te ontlopen. De kopgroep haalde hem terug. Flecha eindigde in de sprint als derde. De Spanjaard Egoi Martinez is de nieuwe klassementsleider in de Vuelta. De renner van Euskaltel maakte deel uit van de kopgroep die bijna 7 minuten voorsprong had op het peloton. Dat was net voldoende voor Martinez om Levi Leipheimer in de gouden leiderstrui af te lossen. De Spanjaard heeft in de algemene rangschikking 11 tellen voorsprong.