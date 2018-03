United keldert op oud persbericht

Chicago, 9 sept. De publicatie van een oud nieuwsbericht heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines gisteren ruim driekwart van haar beurswaarde gekost. Beleggers verkeerden in de veronderstelling dat het bedrijf, evenals zes jaar geleden, op de rand van faillissement verkeerde. Het betreft een verhaal dat de Amerikaanse krant Chicago Tribune in 2002 schreef over de financiële malaise. Door onbekende oorzaak verscheen het artikel afgelopen weekeinde op de website van de Florida Sun-Sentinel. Het aandeel kelderde gisteren op de beurs in New York met 76 procent tot 3 dollar. Pas toen het bedrijf in een verklaring ontkende opnieuw in moeilijkheden te verkeren, trok de koers weer aan.