'Uitleg over graafschade'

De Tweede Kamer wil een repliek van minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) op de constatering dat het ministerie het parlement onjuist heeft geïnformeerd en „misleid”. Het ministerie zou dit hebben gedaan bij de behandeling van de wet die is bedoeld om te voorkomen dat bij graafwerkzaamheden kabels of leidingen worden vernield.

Deze conclusie trok Marnix Groot Koerkamp in zijn doctoraalscriptie bedrijfskunde waarin hij onderzoek heeft gedaan naar de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De wet is, volgens Groot Koerkamp, gebaseerd „op niet onderbouwde schattingen”. De toenmalige minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gaf onder meer een verkeerd beeld van het aantal grondwerkzaamheden met schade. Ook hanteerde hij een schade van 175 miljoen euro per jaar dat „aantoonbaar onbetrouwbaar is”, aldus Groot Koerkamp.

„Het ging niet alleen om de euro’s, maar om het voorkomen van calamiteiten”, zegt het Tweede-Kamerlid Aptroot (VVD). Maar als blijkt dat het ministerie van Economische Zaken de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, dan heeft „deze minister heel wat uit te leggen”, aldus Aptroot. De PvdA vindt het „nu aan de minister om de conclusies te weerleggen”, zegt woordvoerder Van Dam.

De Kamercommissie Economische Zaken zou de kwestie vandaag bespreken en gaat minister Van der Hoeven om een inhoudelijke reactie op het onderzoek van Groot Koerkamp vragen.

