Uitgever Giroux (94) overleden

Amsterdam, 9 sept. De legendarische Amerikaanse uitgever Robert Giroux is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was de uitgever van T.S. Eliot. Grootheden als Susan Sontag, Bernard Malamud en Jack Kerouac liet hij debuteren. Van die laatste weigerde hij echter de latere klassieker On The Road. Giroux bepaalde de literaire koers van de grote uitgeverij Farrar, Straus & Giroux - zijn flamboyante partner Roger Strauss trad vooral naar buiten. Giroux raakte geïnteresseerd in de uitgeverij na colleges van Raymond Weaver, de biograaf van Herman Melville die ooit als eerste het manuscript van diens Billy Budd te zien kreeg. ”Dat maakte diepe indruk op me”, zou Giroux veel later zeggen. ”Ik dacht: stel je voor dat je zomaar zelf een meesterwerk kunt ontdekken.”