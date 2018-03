tv nieuws en documentaires’t Zal je maar gebeuren Ned.2, 22.50-23.30u. Het verhaal van Cor Strik, de eerste Nederlandse militair die omkwam in Afghanistan, en van Alex van Aalten, de Amerikaan die het lichaam van Strik probeerde te bergen en daarbij zelf om het leven kwam. De nabestaanden van de twee soldaten ontmoeten elkaar in de VS. ==== WFA61: LICHAAM MILITAIR TERUG IN NEDERLAND:EINDHOVEN;24APR2007- Het lichaam van de in Afghanistan gesneuvelde militair Cor Strik is terug in Nederland. Op vliegveld Eindhoven is de kist overgedragen aan de familie. De korporaal wordt vrijdag begraven in Amersfoort. WFA/sd/str. Hennie Keeris WFA gesneuvelde militair

