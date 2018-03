HouseSBS6, 21.30-22.30u.

Start van het tweede seizoen van de serie over dokter Gregory House, de immer geniale diagnosticus die totaal geen sociale vaardigheden lijkt te bezitten. Juist het moeilijke karakter van de dokter maakt de serie zo verslavend. Bekroond met vele prijzen. Vanavond: een ter dood veroordeelde is door een onbekende ziekte geveld. House neemt onmiddellijk de leiding in het onderzoek, ondanks het protest van Cuddy en Foreman. Cameron krijgt te maken met een stervende patiënt.