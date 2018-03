. De tarieven in al het openbaar vervoer gaan volgend jaar gemiddeld met 4,5 procent omhoog, zo heeft de staatssecretaris besloten. De tariefstijging moet onder meer de terugval in het aantal reizigers compenseren. Femke Halsema van GroenLinks reageert verontrust: „Zo kun je nooit de concurrentie met de auto aangaan”. (ANP)

Tarieven openbaar vervoer

In het bericht Trein wordt 4,5 procent duurder (dinsdag 9 september, pagina 5) staat dat ‘de tarieven in al het openbaar vervoer’ met 4,5 procent omhoog gaan. Dit is onjuist. Het gaat om de tarieven voor het stads- en streekvervoer (tram, bus), niet om de trein . De kop boven het bericht is dus ook onjuist.