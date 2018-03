The Last Guy (PlayStation 3)

Halverwege de jaren negentig werden spelcomputers zo krachtig dat ze driedimensionale objecten op het scherm konden tekenen. De 3D-game was geboren. En de 2D-game verdween naar de achtergrond. Inmiddels is er een nieuwe techniek: HDTV. Veel nieuwe tv’s hebben een resolutie van dik twee miljoen beeldpunten, de spelcomputers spelen daarop in.

Met het downloadspel The Last Guy grijpt Sony’s Japanse gamestudio nu terug op het aloude 2D om te demonstreren hoe scherp games kunnen zijn op een HDTV met PlayStation 3. De game gebruikt luchtfoto’s à la Google Earth als achtergrond voor een apocalyptisch actiespel. De speler rent door de straten van wereldsteden en moet zoveel mogelijk overlevenden redden. Daarbij is het zaak dat hij zombies en andere monsters ontwijkt. The Last Guy is haarscherp en pakkend. Een aanrader.

Niels ’t Hooft