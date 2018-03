Teruglopende economie raakt kantorenmarkt

Amsterdam, 9 sept. De teruglopende economische groei raakt de Nederlandse kantorenmarkt. Dit concludeerde vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff gisteren bij de publicatie van verhuurcijfers over de eerste helft van 2008. Ten opzichte van een jaar eerder is de opname van kantoorruimte met 34 procent gedaald tot 700.000 vierkante meter. ”Lagere economische groei, toenemende inflatie en onrust op de financiële markten werpen duidelijk hun schaduw af. De uiterst positieve marktontwikkelingen in 2007 lijken dit jaar een ommekeer te maken”, aldus topman Cees de Jong.