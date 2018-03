Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over het eerste ‘lifestylepark’ van Nederland, dat in Lelystad wordt gebouwd naar Amerikaans voorbeeld: veilig wonen in een afgesloten park, compleet met golfbaan, clubhuis en een parkmanager. De eerste vier huizen zijn nu voor aspirant-kopers te bezichtigen. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Gesprek met de ouders van Cor Strik, de eerste Nederlandse soldaat die in Uruzgan sneuvelde. Hij stierf op 20 april 2007. Cor Strik werd, net als Jos ten Brinke afgelopen zondag (de zeventiende dode), het slachtoffer van een bermbom. Ook een Amerikaanse soldaat, Alex van Aalten, kwam om toen hij probeerde Striks lichaam te bergen. Minister Van Middelkoop van Defensie reisde precies een jaar geleden naar Amerika om Van Aalten postuum te onderscheiden voor zijn inzet. Nederlandse militairen krijgen geen onderscheiding als zij omkomen. De ouders van Cor Strik vragen zich af waarom er geen speciale onderscheiding is voor Nederlandse militairen zoals hun zoon. Zij brachten het hoogste offer. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Een gesprek met Ed Sinke, voormalig financieel adviseur van Trots op Nederland van Rita Verdonk. Hij gaat ‘de ware reden’ van zijn vertrek vertellen. En een reportage over agressie en geweld tegen verzorgend personeel in verpleeghuizen. Ned.2, 22.15-22.45u.

praatprogramma

De wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk en tafeldame Sophie Hilbrand ontvangen ‘Mr. Mammoet’ Dick Mol, die een 400.000 jaar oude mammoetschedel heeft opgegraven. Henny Vrienten, Frank Boeijen en Henk Hofstede komen vertellen over hun cd Aardige Jongens. Laatste gast is NRC-cartoonist Kamagurka. Ned.3, 19.30-20.20u.

Het elfde uur. Praatprogramma met Andries Knevel. Eerste aflevering van het nieuwe seizoen. PVV-leider Geert Wilders verwerpt het volgens hem krankzinnige voorstel van staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie) om het Suikerfeest tot nationale feestdag uit te roepen. Tweede gast is Appie Baantjer. Hij wordt op 16 september 85 jaar. Binnenkort komt zijn biografie uit en hij schreef net het zeventigste deel van zijn serie over rechercheur De Cock. Ned.2, 21.20-22.00u.

Pauw & Witteman. Tweede Uruzgan-uitzending. Minister van Defensie Eimert van Middelkoop en fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks gaan met elkaar in discussie over het nut van de Nederlandse missie in Uruzgan. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

Flug 93 – Die Dokumentation. Documentaire over het op 9/11 gekaapte vliegtuig dat zijn doel niet zou bereiken. Aangenomen wordt dat de kapers het toestel hebben laten neerstorten om te voorkomen dat de passagiers de controle over het vliegtuig zouden krijgen. ZDF, 21.55-22.40u.

Doorbreek het zwijgen. De Democratische Republiek Congo werd tussen 1996 en 2002 door twee bloedige oorlogen geteisterd. Meer dan 80.000 vrouwen en meisjes werden daarbij slachtoffer van seksueel geweld. De meeste vrouwen verwerken hun leed in stilte. Ze zijn bang voor uitstoting door de gemeenschap. In de documentaire van Ilse en Femke van Velzen vertellen twee getroffen echtparen voor het eerst en opmerkelijk openhartig hun schrijnende verhaal. Het is de makers gelukt om ook de mannen aan het woord te krijgen. Die vertellen dat ze onder druk van de omgeving hun vrouwen hebben verstoten. Ook soldaten en politiemannen vertellen openlijk waarom, zelfs nu de oorlog voorbij is, de verkrachtingen in Congo doorgaan. Eerste deel van een vierdelige serie rond het thema Compassie. Ned.2, 23.30-0.35u.

Informatief

Jong. Serie reportages waarin Manuel Venderbos praat met jongeren die een opmerkelijk uiterlijk hebben of een ongewoon leven leiden. Aflevering 2: Ik zwerf op straat. Jos en Fransisca zijn verliefd en dromen van een mooie toekomst samen. Het stel zwerft door de straten van Hengelo. Jos en Frasisca vertellen dat ze door mishandeling, een jeugd zonder liefde en problemen met de politie niet thuis konden blijven wonen. Manuel gaat zijn best doen om onderdak voor hen te regelen. Ned.3, 21.00-21.35u.

’t Zal je maar gebeuren. Het verhaal van de militairen Cor Strik en Alex van Aalten, die vorig jaar omkwamen in Afghanistan. Hoe beleven nabestaanden zo’n onheilsbericht en hoe gaan ze om met het verlies? Ned.2, 22.50-23.30u.

muziek

Maestro: Orchestra. Finale van de muzikale afvalwedstrijd voor amateurdirigenten. De drie overgebleven kandidaten moeten een concert met wereldberoemde solisten – violist Tasmin Little, celliste Natalie Clein en pianist Nikolai Demidenko – dirigeren en ook nog een orkestraal werk naar eigen keuze. De jury, waarin onder anderen violist Maxim Vengerov zitting hebben, kiezst er twee die met het BBC Concert Orchestra de vijfde van Beethoven mogen uitvoeren. Daarna beslist het kijkerspubliek wie wint. BBC 2, 22.00-23.00u.

sport

RTL Voetbal: jong Zwitserland - jong Oranje. Kwalificatiewedstrijd voor het EK 2009 onder 21 in Zweden. Jong Zwitserland tegen Jong Oranje. RTL 7, 18.45-21.15u.

NOS Paralympische Spelen. Samenvatting van de wedstrijden van vannacht en vandaag tijdens de Spelen voor gehandicapten in Peking. Ned.2, 19.55-20.25u. en op BBC 2, 20.00-21.00u.