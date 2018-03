Tekort aan isotopen snel opgelost, zegt minister Klink

DEN HAAG/BRUSSEL. Het tekort aan radioactieve materialen voor kankerbestrijding en -diagnoses is binnenkort zo goed als opgelost, zei een woordvoerster van minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren. Over twee weken hervatten Belgische leveranciers de productie van zogeheten isotopen. Die leveren dan genoeg materiaal om de stilgevallen productie in Nederland op te vangen, aldus de woordvoerster. De Nederlandse productie viel stil omdat de kernreactor in Petten is uitgeschakeld. Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle benadrukte in een reactie aan het Belgisch persbureau Belga echter dat het slechts gaat om een streefdoel. Als de fabriek in België langer gesloten zou blijven, is er een `blijvend tekort` in Nederland van 10 tot 40 procent, aldus de woordvoerster van Klink.